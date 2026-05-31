Над Воронежской областью сбили 21 беспилотник: поврежден дом

Над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области в ночь на воскресенье, 31 мая, был уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения фрагментов БПЛА поврежден частный дом. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасность атаки БПЛА в регионе объявили вчера в 20:30. Первыми системы оповещения о непосредственной угрозе удара дрона сработали в Россошанском районе. Затем тревогу включали в Бутурлиновском районе, Воронеже, Лискинском и Острогожском районах. Отмена режима непосредственной угрозы удара беспилотников последовала около 4:45. Отбой опасности атаки БПЛА объявили в 8:30.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов. На территории Черноземья дроны также ликвидировали в Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

Накануне «Ъ-Черноземье писал, что в ночь на 30 мая в Воронежской области уничтожили 13 беспилотников. Фрагментами БПЛА были выбиты окна в трех частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозяйственных построек. Обрушился гараж с легковым автомобилем.

Денис Данилов