Ural Music Night не получил грантовую поддержку в 2026 году

Музыкальный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») в этом году не получил грантовую поддержку на организацию и проведение, сообщила в интервью 66.ru исполняющая обязанности директора продюсерского центра «ЛАД» Екатерина Шубенко.

Она отметила, что в сложные моменты Евгений Горенбург находил недостающие деньги через знакомых, но после его смерти такой возможности нет и такой «страховки» уже не будет. По словам Екатерины Шубенко, растерянности у организаторов нет, и она сама частично уже начала заниматься привлечением средств на фестиваль.

«Пока еще, конечно, рано говорить о том, насколько мы неудачны в этом году, но на данный момент дефицит действительно существует. И если кто-то захочет поддержать память Евгения Львовича и его команду, его проект, то мы открыты, с радостью и абсолютно всегда на связи»,— сказала она. Фестиваль пройдет 19 июня.

Напомним, 22 апреля в возрасте 66 лет умер Евгений Горенбург — продюсер, основатель и директор Ural Music Night и других крупных фестивалей Екатеринбурга. Все его мероприятия, запланированные на лето, планируют провести. Реализацией проектов Евгения Горенбурга занимается Екатерина Шубенко. И.о. директора продюсерского центра «ЛАД» она была назначена в конце мая.

Ирина Пичурина