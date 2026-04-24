Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге прощаются с музыкантом, основателем Ural Music Night Горенбургом

В Екатеринбурге в ЦК «Урал» сегодня прощаются с музыкантом, продюсером, основателем фестивалей Ural Music Night, «Старый Новый рок» Евгением Горенбургом. Он умер 22 апреля на 67-м году жизни.

Предыдущая фотография

Следующая фотография
1 / 3

На прощание с ним пришли главы свердловских министерств — Илья Марков, Леонид Рапопорт, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А также музыканты, друзья и коллеги господина Горенбурга.

«Третий день чувствую себя обиженным мальчиком. В голове крутится только: это нечестно. Человек, который так любил жизнь, который так умел жить — это нечестно...»,— сквозь слезы сказал на прощании с музыкантом Евгением Горенбургом лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Со словами «одна из последних песен у Женьки была про пионы» он положил букет пионов ему на гроб.

Похоронят Евгения Горенбурга на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Организаторы фестивалей уже пообещали, что, несмотря на «потерю своего сердца», дело Евгения Горенбурга будет продолжено и все фестивали этим летом состоятся.

Артем Путилов, Мария Игнатова

Фотогалерея

«Вселял в каждого веру, что "солнце взойдет"»

Предыдущая фотография
О смерти Евгения Горенбурга стало известно утром 22 апреля. 13 января ему исполнилось 66 лет.

В 1983 году Евгений Горенбург окончил Свердловский медицинский институт, затем прошел интернатуру при Областной клинической больнице № 1, аспирантуру в Медицинском научном центре и спецординатуру.

С 1983 по 1986 год он работал терапевтом, но параллельно Евгений Горенбург начал путь организатора. В 1983 году он проводил выездные дискотеки.

В 1987 году он дебютировал как музыкант.

Евгений Горенбург был участником Свердловского рок-клуба и создал группу «ТОП», где выступал как автор песен и гитарист.

Евгений Горенбург во время церемонии открытия нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

С 2000 года на протяжении 20 лет в Екатеринбурге проходил фестиваль &quot;Старый Новый Рок&quot;, созданный также господином Горенбургом. Затем был перерыв, но фестиваль возродили в 2026 году.

Ключевым вкладом музыканта и продюсера в культурную жизнь уральской столицы стало создание знаковых фестивалей, которые прославились далеко за пределами Екатеринбурга.

Больше 10 лет его &quot;Уральская ночь музыки&quot; ежегодно собирает под открытым небом до полумиллиона зрителей и известных исполнителей и музыкантов.

В 2023 году Евгений Горенбург основал фестиваль &quot;Красная строка&quot;, который стал главным региональным книжным событием России

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2025&quot; ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;. Евгений Горенбург во время вручения награды в номинации &quot;Культурный код города&quot;

За вклад в развитие города в год 300-летия уральской столицы Евгений Горенбург был удостоен почетного знака &quot;За заслуги перед Екатеринбургом&quot;

Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ &quot;Космос&quot;. Одно из последних выступлений Евгения Горенбурга

«Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что &quot;солнце взойдет&quot;»,— написал о нем губернатор Денис Паслер.

Мероприятия, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба. Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ &quot;Космос&quot;

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки-2021&quot;. Слева направо: Алексей Федорченко, Евгений Горенбург, Евгений Зашихин

Следующая фотография
1 / 16

О смерти Евгения Горенбурга стало известно утром 22 апреля. 13 января ему исполнилось 66 лет.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1983 году Евгений Горенбург окончил Свердловский медицинский институт, затем прошел интернатуру при Областной клинической больнице № 1, аспирантуру в Медицинском научном центре и спецординатуру.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

С 1983 по 1986 год он работал терапевтом, но параллельно Евгений Горенбург начал путь организатора. В 1983 году он проводил выездные дискотеки.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

В 1987 году он дебютировал как музыкант.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Уральская Ночь Музыки»

Евгений Горенбург был участником Свердловского рок-клуба и создал группу «ТОП», где выступал как автор песен и гитарист.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Евгений Горенбург во время церемонии открытия нового зала Музея Андеграунда, посвященного рок-музыке позднего СССР

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

С 2000 года на протяжении 20 лет в Екатеринбурге проходил фестиваль "Старый Новый Рок", созданный также господином Горенбургом. Затем был перерыв, но фестиваль возродили в 2026 году.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ключевым вкладом музыканта и продюсера в культурную жизнь уральской столицы стало создание знаковых фестивалей, которые прославились далеко за пределами Екатеринбурга.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Больше 10 лет его "Уральская ночь музыки" ежегодно собирает под открытым небом до полумиллиона зрителей и известных исполнителей и музыкантов.

Фото: Коммерсантъ / Александр Богачев  /  купить фото

В 2023 году Евгений Горенбург основал фестиваль "Красная строка", который стал главным региональным книжным событием России

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2025" ИД "Коммерсантъ-Урал". Евгений Горенбург во время вручения награды в номинации "Культурный код города"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

За вклад в развитие города в год 300-летия уральской столицы Евгений Горенбург был удостоен почетного знака "За заслуги перед Екатеринбургом"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ "Космос". Одно из последних выступлений Евгения Горенбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что "солнце взойдет"»,— написал о нем губернатор Денис Паслер.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Мероприятия, посвященные 40-летию Свердловского рок-клуба. Концерт участников Свердловского рок-клуба, посвященный открытию Года уральского рока в ККТ "Космос"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония вручения премии "Твердые знаки-2021". Слева направо: Алексей Федорченко, Евгений Горенбург, Евгений Зашихин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Новости компаний Все