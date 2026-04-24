В Екатеринбурге прощаются с музыкантом, основателем Ural Music Night Горенбургом

В Екатеринбурге в ЦК «Урал» сегодня прощаются с музыкантом, продюсером, основателем фестивалей Ural Music Night, «Старый Новый рок» Евгением Горенбургом. Он умер 22 апреля на 67-м году жизни.

На прощание с ним пришли главы свердловских министерств — Илья Марков, Леонид Рапопорт, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А также музыканты, друзья и коллеги господина Горенбурга.

«Третий день чувствую себя обиженным мальчиком. В голове крутится только: это нечестно. Человек, который так любил жизнь, который так умел жить — это нечестно...»,— сквозь слезы сказал на прощании с музыкантом Евгением Горенбургом лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Со словами «одна из последних песен у Женьки была про пионы» он положил букет пионов ему на гроб.

Похоронят Евгения Горенбурга на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Организаторы фестивалей уже пообещали, что, несмотря на «потерю своего сердца», дело Евгения Горенбурга будет продолжено и все фестивали этим летом состоятся.

Артем Путилов, Мария Игнатова