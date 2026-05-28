И.о. директора продюсерского центра «ЛАД» в Екатеринбурге стала Екатерина Шубенко

Исполняющей обязанности директора продюсерского центра «ЛАД» (реализует все проекты, созданные Евгением Горенбургом) стала Екатерина Шубенко. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

До назначения Екатерина Шубенко занимала должность финансового директора центра. Она является одним из создателей New/Open showcase festival и более 10 лет занимается менеджментом и фандрайзингом в сфере культурных проектов. Екатерина Шубенко также преподает в Высшей школе экономики (ВШЭ) и Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) дисциплины, связанные со спонсорингом, фандрайзингом и финансами.

«Мы планируем сохранить проекты Евгения Львовича и провести в этом году все запланированные фестивали: «Уральскую ночь музыки», «Красную строку», «ГикКон», «Н/О», а также способствовать продолжению творческого пути группы «ТОП»,— сообщила исполняющий обязанности директора продюсерского центра «ЛАД», главного организатора «Уральской ночи музыки», Екатерина Шубенко.

Напомним, 22 апреля в возрасте 66 лет умер Евгений Горенбург — основатель и директор Ural Music Night и других крупных фестивалей Екатеринбурга. Организаторы фестивалей пообещали, что, несмотря на «потерю своего сердца», его дело будет продолжено и все фестивали этим летом состоятся.

Полина Бабинцева