Следователи установили личность готовившего покушение на Пашиняна

Следственный комитет Армении установил личность одного из подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министра республики Никола Пашиняна, заявили в ведомстве. Речь идет о мужчине из видео с угрозами премьеру, которое распространилось в соцсетях в середине мая, указано в пресс-релизе СК.

На видео группа вооруженных мужчин в масках стоят на фоне флага Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, официально прекратившей существование после 1 января 2024 года. 18 мая Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело.

По версии СК, мужчина и его сообщники собирали данные о местонахождении Никола Пашиняна, маршрутах его предвыборной агитации, «готовя таким образом убийство». Чтобы скрыть личность, мужчины купили одежду и маски, в которых записали видео с угрозами премьер-министру, добавили в ведомстве. Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня.

В отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о подготовке убийства группой лиц. Правоохранительные органы выдали ордер на его арест. По данным СК, мужчина проживает за границей с 2024 года.

