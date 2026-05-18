В Армении возбудили дело из-за видео с угрозами в адрес Пашиняна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело из-за видео, где группа вооруженных мужчин в масках угрожает премьер-министру страны Николу Пашиняну. Они стоят на фоне флага Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, официально прекратившей существование после 1 января 2024 года.

«Неустановленные лица руководствуясь мотивами ненависти и нетерпимости, в прямом эфире распространили видеозапись с угрозами убийством в адрес премьер-министра Армении в связи с его государственной и политической деятельностью»,— написала пресс-секретарь СК Армении Кима Авдалян в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Никол Пашинян, который в последние дни занят своей кампанией перед парламентскими выборами в июне, призывал причастных к съемке видео «с карабахским акцентом» «снять маски» и пригрозил отправить их «в соответствующее место». Об этом премьер, в частности, заявил во время словесной перепалки с жительницей Еревана, которая обвинила его в потере Нагорного Карабаха.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, по итогам которой получил полный контроль над территорией. Около 115 тыс. этнических армян покинули регион, а власти НКР подписали указ о прекращении существования непризнанной республики. Никол Пашинян в ходе агитационной кампании неоднократно повторял: Карабах никогда не был армянским, а связанные с ним проблемы лишали Армению независимости и создавали угрозы безопасности. Оппозиция же обвинила правительство премьера в потере исторически армянской территории. Из-за этого вопроса Никол Пашинян неоднократно вступал в полемику с гражданами на улицах.

Лусине Баласян