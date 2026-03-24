Никол Пашинян предложил выбирать между войной и миром

Премьер-министр Армении Никол Пашинян все активнее позиционирует себя как ключевого и чуть ли не единственного гаранта мира с Азербайджаном. В преддверии июньских парламентских выборов премьер и его соратники предостерегают граждан: победа оппозиции приведет страну к новой войне, причем, возможно, уже этой осенью. Центральное место в риторике премьера занимает столь же чувствительный для армян, как и прежде, карабахский вопрос. Пашинян уверен, что эту тему надо уже оставить в прошлом, однако с этим согласны не все его сограждане.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Есть партия войны, есть партия мира. Выборы 7 июня 2026 года будут о мире и возможной войне»,— сказал журналистам 24 марта спикер парламента Армении Ален Симонян. Тем самым он фактически сформулировал главный тезис предвыборной кампании Никола Пашиняна, о котором премьер и сам говорил неоднократно, а в последние дни — с особенной частотой и резкостью.

С приближением парламентских выборов заочная полемика Никола Пашиняна с оппозицией становится все более острой, а премьер все чаще сводит обсуждения будущего страны к одному вопросу: удастся ли сохранить достигнутый мир с Азербайджаном или Армения снова столкнется с угрозой боевых действий.

Оппозиционные силы, по утверждению премьера, придерживаются «политики ревизии установленного между Арменией и Азербайджаном мира».

«Эти силы говорят о том, что будут пересматривать установленный мир, о том, что пойдут по пути принуждения к миру, в том числе силовыми методами. Это однозначно и безоговорочно означает, что они не только открывают двери для войны, но делают ее неизбежной»,— заявил Никол Пашинян на прошлой неделе в обращении к гражданам.

В другом выступлении армянский премьер и вовсе предупредил, что в случае победы оппозиционных сил война на Южном Кавказе начнется «спустя не так много времени после выборов, максимум осенью». «Мы же анализируем их тексты, часть из них даже не понимает того, что говорит, но они готовят новую “сентябрьскую войну” с тяжелыми последствиями!» — угрожающе заметил премьер.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян затем пояснил: сроки, озвученные Пашиняном, конечно, условные, но сами риски — вполне реальные, учитывая «идеологию некоторых оппозиционных кругов». На вопрос, не идет ли речь о шантаже населения со стороны властей, он ответил отрицательно: «Это наше предложение гражданам Армении».

Под угрожающей миру идеологией армянские власти имеют в виду в первую очередь обсуждения о будущем Нагорного Карабаха.

Армения потеряла контроль над этой территорией по итогам азербайджанской военной операции в сентябре 2023 года. Именно после этих событий и на основе текущих территориальных реалий Армения и Азербайджан составили мирный договор.

Оппозиция же с того времени критиковала правительство за ошибки, которые привели к боевым действиям в Карабахе, поражению в войне и многочисленным уступкам азербайджанской стороне. В рамках предвыборной кампании партия «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване после критики властей, пообещала, что в случае победы добьется мира, «основанного на реальных гарантиях». А бывший президент республики Роберт Кочарян, представляющий блок «Армения», вовсе говорил о необходимости решать вопрос о праве на возвращение беженцев в Карабах, даже если «будет трудно» это урегулировать.

Никол Пашинян же настаивает, что с завершением войны и потерей Карабаха не должно существовать и «никакого карабахского движения» (то есть движения по возвращению Карабаха под полный контроль Армении). В середине марта по этой же причине премьер раскритиковал священнослужителей, упоминающих Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) во время литургий в церквях. По его мнению, упоминать об этом — «это значит идти по пути войны».

Тогда же Никол Пашинян рассказал, что по его указанию уволили директора музея геноцида армян Эдиту Гзоян.

Ученый подарила книгу об истории Нагорного Карабаха вице-президенту США Джей Ди Вэнсу во время его визита в Ереван. «Когда премьер-министр страны заявляет об отсутствии карабахского движения, что это значит — дарить иностранному гостю книгу по карабахскому вопросу? — возмутился Пашинян.— В Армении внешнюю политику ведет правительство, и любой госслужащий, чьи действия пойдут вразрез с этой линией, будет уволен. Здесь нечего обсуждать».

Эта история широкого внимания не привлекла, однако серьезный резонанс получил попавший на камеру инцидент, связанный все с тем же чувствительным для страны вопросом. 22 марта Никол Пашинян, который в последние недели регулярно общается с избирателями в общественных местах, поспорил с женщиной в метро.

Премьер хотел подарить ребенку значок с картой Армении в нынешних территориальных границах (без Нагорного Карабаха, который, впрочем, в состав современной Армении никогда и не входил) и отметил, что именно в такой стране мальчик будет жить. Мать мальчика оказалась дочерью полевого командира, погибшего в 1990-е во время первой карабахской войны. Она возразила: в будущем многое может измениться, а премьер, по ее словам, не сможет запретить армянам жить в Карабахе.

В ответ Никол Пашинян разозлился и на повышенных тонах заявил: власти сделали все возможное для армян в Карабахе, в то время как те сами оттуда «сбежали».

Заявления премьера вызвали резкую критику общественности, публично высказались омбудсмен Армении и бывшие представители парламента и правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Пашинян позднее извинился перед женщиной, пригласил ее на личную встречу и объяснил, что все еще не может разговаривать на эту тему без эмоций.

Однако этот вопрос остается не просто предметом частных споров. Минюст Армении уже подготовил текст новой конституции, в которой, в отличие от нынешней версии, отсутствует ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года. В том документе упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», из-за которого Азербайджан отказывается подписывать мирный договор с Арменией. Исключение даже такого косвенного упоминания Карабаха из основного закона, по словам премьера Пашиняна, необходимо Армении, чтобы «правильно позиционировать себя в мире».

Исходя из последних опросов, рейтинг партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» не превышает 25%, но остается самым высоким среди всех политических сил страны.

Лусине Баласян