Средняя зарплата сварщика в ЮФО достигла 193,9 тысяч рублей

По состоянию на май 2026 года средняя зарплата сварщика в регионах Южного Федерального округа составила 193,9 тыс. руб. Это следует из данных сервиса hh.ru, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рейтинге по уровню дохода профессия сварщика находится на втором месте. Первую строчку рейтинга занимает вакансия агента по недвижимости (200,2 тыс. руб.), третью — руководитель строительного проекта (180 тыс. руб.).

Замыкают рейтинг профессии инженера по охране труда (74 тыс. руб.), инженера по эксплуатации (76 тыс. руб) и сантехника (72,6 тыс. руб.).

Наталья Шинкарева