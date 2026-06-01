Хинштейн возобновит открытые встречи с жителями курского приграничья

Открытые встречи губернатора Курской области Александра Хинштейна с жителями приграничных территорий планируют возобновить в июне. Как и раньше, они будут проходить в формате объединения трех муниципалитетов на одной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания координационного совета по решению вопросов жителей приграничья.

«Поступательно, не сразу, но вопросы решаются. Да, где-то работа идет не такими темпами, как хотелось бы, однако результат есть. Благодарен членам Координационного совета за их работу и вовлеченность. Мы продолжим последовательно заниматься решением проблем жителей приграничья и добиваться необходимых решений на всех уровнях»,— подчеркнул курский губернатор.





Господин Хинштейн также отметил, что в период его отсутствия и реабилитации после травмы совет «продолжал системную работу по решению наиболее актуальных вопросов».

На заседании была отмечена недостаточная интенсивность аэрофотосъемки разрушенного жилья в Глушковском районе, что, как отметили представители инициативных групп, затрудняет оформление сертификатов. По просьбе главы региона к решению проблемы подключатся представители Минобороны РФ. Кроме того, обсуждался вопрос назначения единого пособия семьям с детьми в возрасте до 17 лет и беременным женщинам (без учета доходов и имущества). Обращение о возобновлении выплат направили в Москву.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе в ходе отчета перед депутатами облдумы Александр Хинштейн рассказал, что в 2025 году единовременное пособие семьям погибших в приграничье Курской области и людям, получившим легкий и средний вред здоровью, было выплачено 958 раз. Общая сумма выплат составила 780,9 млн руб. Ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб. получали 114,1 тыс. человек. На эти цели направили 81 млрд руб. Пособие назначалось жителям Курской области, потерявшим имущество в пострадавших от вторжения ВСУ районах, в качестве дополнительной меры до момента полного освобождения региона.

Денис Данилов