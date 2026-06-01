Кредит с пробегом

Купить автомобиль в кредит из-за ужесточения требований к доходу и долговой нагрузке стало сложнее. В 2026 году по трем заявкам из четырех на автокредит клиенты получают отказ. Однако заемщики и банки ищут решения для повышения доступности автокредитов.

В этом году рынок автокредитования, по данным аналитического агентства Frank RG, демонстрирует уверенный рост. За первые 4 месяца 2026 года банки выдали автокредитов на 547 млрд руб., что на 42% больше аналогичного периода прошлого года. Рост сегмента произошел, несмотря на сохранение высоких ставок по кредитам и рост цен на автомобили.

По данным агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года выросла на 5,4% и составила 3,29 млн руб. А в 2026 году рост цен на автомобили продолжился. «Средняя цена растёт из-за удорожания логистики и перестройки цепочек поставок в пользу китайских брендов. Дополнительное давление оказывает введённый утилизационный сбор, который повышает конечную цену авто», - поясняет руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса banki.ru Инна Солдатенкова.

Однако начавшееся во второй половине 2025 года постепенное снижение ставок по кредитам привело к росту продаж автомобилей за счет кредитных средств.

По данным «Автостата», в январе более 43% новых легковых машин продавалось в кредит, в феврале доля увеличилась до 52,9%, а в марте – до 62,5%.

Еще один стимулирующий фактор роста кредитных продаж – субсидирование процентной ставки за счет дистрибьютора, что позволяет снизить размер ежемесячного платежа, уточняет директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ) Николай Филиппов. В результате, по данным banki.ru, с января по апрель количество оставленных заявок на автокредит выросло почти в 6 раз по сравнению аналогичным периодом 2025 года.

Однако этот рост может быть временным явлением, предупреждают эксперты рынка. «Это сезонное восстановление спроса после традиционного посленовогоднего спада, а не признак долгосрочного ускорения рынка», - считает Николай Филиппов. «Несмотря на позитивную динамику, выдача автокредитов продолжает оставаться на довольно низком уровне», - подтверждает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Официальный подход

В целом получить кредит на автомобиль в 2026 году стало сложнее: если раньше покупатель авто мог заявить доход в любом формате, то с 1 января 2026 года банки при оценке платежеспособности вправе использовать только данные с «Госуслуг» или справку 2-НДФЛ. «Ужесточение требований к подтверждению дохода сокращает пул потенциальных заемщиков», - поясняют в banki.ru.

В пресс-службе ВТБ отмечают, что в новых условиях преимущество имеют зарплатные клиенты, так как их платежеспособность хорошо известна банку. «Для остальных заемщиков подтверждение дохода не требуется в случае, если запрашиваемая сумма невелика и дохода из Росстата (по региону прописки) достаточно для проходного показателя предельной долговой нагрузки (ПДН)», - добавили в банке. При необходимости увеличить сумму кредита заемщик может предоставить документы: налоговые декларации, справки по форме банка, справка о доходах и суммах налога физлица, выписки из СФР и другие согласно Указанию №6579-У Банка России.

Таким образом, завысить доход для одобрения кредита в случае высокого уровня предельной долговой нагрузки, покупатели больше не смогут. Но банки сегодня ориентируются не только на регуляторные ограничения, с учетом нестабильной ситуации в экономики они стали строже подходить к оценке заемщиков. «Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем», - рассказывает Алексей Волков.

По данным НБКИ, доля отказов по заявкам на автокредиты в апреле 2026 года составила 76,1%, то есть одобряется только каждая четвертая заявка.

Хотя даже этот показатель выглядит неплохо по сравнению с прошлым годом, когда доля отказов доходила до 84,2%.

При этом снижения процентных ставок по кредитам пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков хорошего кредитного качества, с которыми банки готовы работать. «Конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга – более 750 баллов) только нарастает. По заявкам таких заемщиков доля одобрений по автокредитам в настоящее время составляет 47%», - рассуждает Алексей Волков.

Поддержка спроса

Из-за роста цен на автомобили и повышения требований к доходу покупатели вынуждены переходить в более дешевый сегмент - выбирать более экономичные варианты марок или приобретать подержанные автомобили. Нередко покупатели приобретают автомобили с пробегом за счет собственных средств.

В общих объемах выдач доля автокредитов на покупку поддержанных авто пока невелика - в марте-апреле, по данным ОКБ, она составила всего 28%. Однако количество кредитных сделок растет.

Так, по данным «Авито Авто», в апреле 2026 года спрос на авто с пробегом оказался на 17,9% выше, чем в апреле прошлого года.

По итогам 4 месяцев текущего года рынок вырос на 10,5%. В компании связывают данную динамику с сезонным фактором, а также с влиянием тренда на снижение ключевой ставки. Банкиры также считают сегмент подержанных автомобилей наиболее перспективным.

«Для многих клиентов сегодня подержанная машина — это наиболее доступный вариант покупки. И мы верим, что данный сегмент рынка будет расти, ведь людям нужна мобильность и уверенность завтрашнем дне», - отметили в Сбербанке, уточнив, что в 2025 году на автомобили с пробегом в Сбербанке пришлось 28% выдач, а в 2026-м – уже 36%. Начальник управления по развитию автокредитования ПСБ Артем Верченко также отмечает смещение фокуса продаж на сегмент подержанных автомобилей, добавляя, что в настоящее время в портфеле автокредитов ПСБ около 80% составляют подержанные автомобили.

По данным ОКБ, средняя сумма кредита на покупку авто с пробегом всего на 5-6% ниже, а средний срок кредита на 13% больше, чем по кредиту на новый автомобиль. В Сбербанке сообщили, что ежемесячные платежи по кредитам на покупку подержанных автомобилей сопоставимы с платежами за новое авто, по которым действуют спецпрограммы, поскольку цена на подержанные автомобили в целом меньше. При этом уровень одобрения по кредитам на авто с пробегом последние годы остается стабильным.

Дополнительным преимуществом автомобилей с пробегом стало то, что они стали меньше терять в цене.

«Как правило, если человек планирует продать автомобиль в течение трех лет с момента покупки, транспортное средство может потерять не более 20% от первоначальной стоимости. Однако в условиях роста цен на автомобили машину 2015 года выпуска сегодня можно продать за ту же сумму, за которую покупался автомобиль», - рассказал Артем Верченко. Также с началом санкционного давления российский рынок демонстрирует аномальный тренд: из-за дефицита новых машин подержанные автомобили, особенно ушедших брендов, начали активно дорожать. «Пик пришелся на 2023 год — трехлетний автомобиль оценивался в среднем в 140-160% от первоначальной цены», - уточнили в ПСБ.

Изменение настроек

Таким образом, в последнее время автомобиль снова стал предметом роскоши для граждан. Чтобы повысить доступность автокредитов, банкиры пересматривают неценовые условия. Так ПСБ увеличил возраст машин, доступных для покупки в кредит, до 15 лет. В Сбербанке сообщили, что одним из последних изменений стало увеличение максимального срока автокредита до 120 месяцев. «Предложение действует при покупке машины у дилера – нововведение помогает тем клиентам, чьи возможности по кредитной нагрузке ограничены новыми регуляторными правилами, введенными с начала года. Ежемесячный платеж по такому кредиту равнозначен среднему значению в 2020 году с поправкой на инфляцию — разница составляет не больше 15%», - пояснили в пресс-службе Сбербанке.

В апреле 2026 года средний срок автокредитов, по данным НБКИ составил 5,91 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 17,9%, а с предыдущим месяцем - на 2,4% (в марте 2026 года – 5,77 лет). «В последнее время увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа», - добавляет Алексей Волков. Еще одно из изменений - некоторые кредиторы перестали повышать ставку при отказе в оформлении полиса КАСКО при покупке автомобиля.

Относительно доступный

Однако ключевым условием, определяющим доступность кредита, по-прежнему остается размер процентной ставки. «Машины дорожают, требования по подтверждению дохода строже, но мы видим, что, когда ставка снижается, даже на подорожавшее авто люди берут кредит — потому что машина им нужна здесь и сейчас», - говорят в Сбербанке.

«Последние 2 месяца ПСК снижается темпами, кратными снижению ключевой ставки – 0,4% - 0,5% в месяц. При этом за прошедший год ПСК снизилась на 3,8 процентного пункта (п.п.) – с 32,0% до 28,2%», - делится статистикой Алексей Волков. При этом эксперт НБКИ отмечает, что в прошлом году производители и автодилеры активно практиковали корпоративные программы субсидирования ставок, что оказывало поддержку продажам. «В этом году, пока этой практики мы не наблюдаем, и снижение ставок идет вслед за снижением ключевой ставки», - резюмирует Волков. По данным ОКБ, средневзвешенная ставка на покупку автомобилей с пробегом снизилась с 23,30% в январе до 21,01% в апреле, средневзвешенные ставки из-за программ с субсидированием значительно ниже, однако динамика менее значительная - с 13,43% в январе до 12,17% в апреле.

При этом в Сбербанке отмечают, что величина процентной ставки повлияла на размер первоначального взноса. «На сегодня средний первоначальный взнос составляет 39,5% – это на 0,5 п. п. ниже показателя за 2025 год. Мы видим тенденцию к снижению, поскольку по мере уменьшения ставок у клиентов отпала нужда в крупном взносе, чтобы получить одобрение», - заключают в пресс-службе банка.

Льготные ставки

Одним из ключевых инструментов стимулирования продаж в условиях высоких рыночных ставок стали программы субсидирования ставок от производителей и дилеров. Как отметили в banki.ru, особенно активны в этом направлении китайские бренды. «В условиях высоких ставок это один из работающих способов поддержать продажи: производитель или дилер компенсирует банку разницу между рыночной и субсидированной ставкой, благодаря чему стоимость автокредита для потенциального заемщика существенно снижается», - отмечает Инна Солдатенкова. Однако такие программы обычно сопровождаются ограничениями, предложение распространяется на конкретные модели, предполагает обязательное КАСКО, минимальный первоначальный взнос, покупку только у авторизованного дилера, ограничение по максимальному сроку кредита и др. «При соблюдении условий по первоначальному взносу и сроку кредита ставки начинаются от 0,01%», - заверяют в Сбербанке. При этом в банке отмечают, что автопроизводители стали избирательнее относиться к субсидированию ставок.

Инна Солдатенкова считает, что пока рыночные ставки остаются высокими, субсидированные программы будут расширяться. При дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ потребность в них уменьшится, а производители смогут перенаправить бюджеты в прямые скидки. Также при покупке новых машин клиенты могут сэкономить, воспользовавшись госпрограммой, по которой государство компенсирует до 20% стоимости авто – а в случае с электромобилями до 35%.

Нецелевой кредит

Часто клиенты выбирают вместо автокредита нецелевой потребительский кредит. Как поясняют участники рынка, покупатели предпочитают оформить стандартный кредит наличными, так как отличия в ставках между нецелевым кредитом и автокредитом не столь значительное, но при этом на клиента не оказывают давление в салоне, когда к стоимости автомобиля добавляют 20-30% дополнительных услуг.

В Сбербанке признают тенденцию, но оценивают объемы такого перетока спроса как незначительные. При этом в банке признают преимущества использования нецелевого кредита при покупке автомобиля – это также отсутствие требований к первоначальному взносу и необходимости оформления машины в залог. Но у автокредита есть свои значимые преимущества.

Автокредит проще получить, поскольку по целевому кредиту, у которого есть обеспечение в виде залога, уровень одобрения выше.

Кроме того, срок автокредита заметно больше: до 120 месяцев при оформлении в дилерском центре по сравнению с максимум 60 месяцами у потребительского кредита. Артем Верченко также добавляет, что ставка по таким программам все-таки ниже, чем по потребительскому кредиту, банк проверяет «чистоту» поддержанного автомобиля, под залог которого выдается финансирование. Если заемщик приобретает машину по объявлению, минуя автосалон, или автомобиль на момент оформления кредита старше 15 лет, ответственность за "чистоту" сделки полностью ложится на покупателя.

Старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова отмечает, что в 2026 году ключевое влияние на рынок будут оказывать ценовые факторы, прежде всего - изменение ставок по кредитным и депозитным продуктам, а также рост стоимости автомобилей. И прогнозы участников рынка на 2026 год достаточно сдержанные. Так, в ПСБ ожидают, что спрос на покупку автомобилей в этом году сохранится на уровне прошлогодних значений. Не ждут резких скачков спроса и в Сбербанке, уточняя, что главным драйвером автокредитования будут подержанные автомобили, их доля в выдачах продолжит расти. Спрос же на новые авто будет поддерживаться совместными акциями банков и брендов и льготными госпрограммами.

Вероника Хохлова