ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС беспилотниками

ВСУ около трех часов ночи нанесли удар двумя беспилотниками по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции. В результате атаки полностью сгорели шесть автобусов и два автомобиля «Газель», находившиеся на стоянке, сообщил в Мах губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Пострадавших при ударах нет, радиационный фон в норме, ведутся восстановительные работы. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила «РИА Новости», что цех находится в промзоне Энергодара.

Предыдущая атака на ЗАЭС, произошедшая 30 мая, поставила под угрозу несколько принципов ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По информации «Росатома», украинский дрон управлялся по оптоволокну, что исключает случайное отклонение от курса. Основное оборудование станции тогда повреждено не было.