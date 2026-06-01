Akmal’, Неделя русского языка и концерты в церкви и саду

На этой неделе в Ярославле выступит Akmal’, пройдут концерты в Губернаторском саду и в церкви Николы Надеина, состоятся экскурсии по зданию ТЮЗа с директором театра и квест «По следам Салтыкова-Щедрина» в музее-заповеднике. Библиотека проведет Неделю русского языка, а кинотеатры покажут фильм про жизнь Майкла Джексона. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Певец Акмаль (Акмаль Ходжаниязов)

Концерты

3 июня в КЗЦ «Миллениум» состоятся два концерта певца Akmal’, исполнителя хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Мир нам завидовал». Его выступление на проекте «Голос. Уже не дели» с песней «Раневская» вызвало широкий резонанс. Концерты пройдут в 15:00 и 19:00, стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб. 6+

4 июня во Дворце молодежи выступит гитарист AkStar с программой «Вне времени». Артист исполнит классические произведения, переосмысленные в современной технике игры на гитаре — фингерстайл (один гитарист ведет одновременно партии соло, ритм и бас). Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,9 тыс. руб. 6+

6 июня откроется сезон концертов под открытым небом в Губернаторском саду. Для зрителей выступят новый ярославский коллектив Биг-бенд Данилы Савичева и участница фестивалей «Джаз над Волгой» и JazzPark Диана Кубасова с программой «Эволюция биг-бенда»: классика джаза, фанк, популярная музыка. Начало в 17:00, стоимость билета — 500 руб. 0+

Фото: Ярославский художественный музей Губернаторский сад

6 июня в «Китайском летчике Джао Да» пройдет концерт якутской артистки Green Apelsin (Анжела Жиркова). Ее музыка представляет собой смесь фолка, мрачных поп-баллад, мистики и этнических мотивов. Свою популярность певица приобрела благодаря песням «Охота на лисицу» и «Проклятие русалки». Начало в 20:00, цена билетов — от 2,2 тыс. руб. 12+

6 июня состоится концерт ансамбля духовной музыки «Лодья» в церкви Николы Надеина. Коллектив исполняет духовные песнопения, колядки, народные и казачьи песни, стремясь вернуть традиции, которые были утеряны в XX веке. Начало в 15:00, стоимость — 650 руб. 6+

Неделя русского языка

Неделя русского языка пройдет с 1 по 6 июня в областной библиотеке им. Некрасова. 1 июня состоятся вечер вокальной музыки (17:00, 6+) и лекция «Зачем нам столько новых слов?» (18:00, 12+). Ее прочитает ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, популяризатор лингвистики Ирина Левонтина.

2 июня пройдет лекция писателя и литературоведа Гаянэ Степанян «История о картежниках и большой дороге» о криминальном сюжете в произведениях Александра Пушкина (18:00, 16+). На следующий день кандидат исторических наук, культуролог, киновед Андрей Васильченко проведет НЕлекцию «Проза и поэзия жаркого: гастрономический код Пушкина» (18:00, 12+). Слушатели узнают: почему блины у Пушкина — это политика, а ботвинья — философия, как меню пушкинских героев раскрывает их характеры.

4 июня в библиотеке покажут спектакль «Картины из русской жизни» по произведениям Николая Гоголя, Александра Островского, Дениса Фонвизина, Антона Чехова (17:00, 6+), проведут мастер-класс «Танцы эпохи Пушкина» (19:00, 14+) и литературно-поэтический вечер «Пушкин: вчера, сегодня, завтра» (20:00, 16+).

5 июня состоится лингвистическая игра «Евгений Онегин: понятные и непонятные слова» (18:00, 12+). Проведет ее доцент кафедры русского языка факультета русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Екатерина Мельникова.

6 июня пройдет завершающий день Недели русского языка: на площадке у главного входа в библиотеку для гостей подготовили интерактив «Лукоморье» (11:00, 6+), в выставочном зале пройдет мастер-класс по каллиграфии (14:00, 12+), в конференц-зале — пушкинский вечер и презентация книги Бориса Фарафонтова (15:00, 12+). Завершающим мероприятием станет лекция «Друзья мои, прекрасен наш союз!» преподавателя русского языка и литературы Ярославской губернской гимназии имени святителя Игнатия Брянчанинова Людмилы Лахреевой (16:00, 12+). Название лекции — это строки Александра Пушкина, которые он посвятил лицейскому братству. На лекции гости узнают о судьбах тех, кто составлял ближний круг поэта в царскосельские годы, а также историю наставничества и искренней дружбы поэта и Василия Жуковского.

На часть мероприятий требуется регистрация.

Выставки и встречи

Фото: Правительство Ярославской области Ваксман-центр

1 июня в музее театра и кино «Ваксман-центр» пройдет День открытых дверей. Музей посвящен актеру, режиссеру и продюсеру Юрию Ваксману. Господин Ваксман был одним из создателей Ярославского камерного театра, кинокомпании «Ярсинема», играл в театре и много снимался в современном российском кино. В музее представлены костюмы и декорации спектаклей Ярославского камерного театра. Гостей ждут с 12:00 до 18:00, стоимость — 200 руб. 7+

6 и 7 июня пройдут экскурсии по зданию Театра юного зрителя и театра кукол с директором Сергеем Коневым. Он покажет скрытые от зрителей помещения: от гримерок и бутафорских мастерских до сцены с механизмами, подробно расскажет о работе всех театральных служб и об истории театра. Начало в 15:00, стоимость — 1,5 тыс. руб. 6+

6 июня в Ярославском музее-заповеднике пройдет квест с элементами экскурсии «По следам М. Е. Салтыкова-Щедрина» к 200-летию со дня рождения писателя. Биография Салтыкова-Щедрина тесным образом связана с Ярославским краем: в своем творчестве он упоминал не только географические названия, но и местные феномены. При прохождении квеста на основе предметов музейной экспозиции участники узнают, какие реалии Ярославской губернии отражены в произведениях писателя. Начало в 12:00, стоимость билета — 300 руб. 16+

6 и 7 июня в планетарии состоятся показы полнокупольной программы «Космическая история России». Программа переносит зрителя в будущее, где на уроке в лунном классе рассматриваются основные этапы освоения космического пространства во Вселенной. Особое внимание уделено отечественным достижениям в теории и практике космического полета. Начало в 15:00, стоимость билетов — 350 руб. 12+

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка крупнейшей частной коллекции механических мясорубок от Михаила Климовицкого — предпринимателя, кандидата экономических наук, члена-корреспондента РАЕН. На выставке представлено более 300 мясорубок XIX-XX вв. Посетители ознакомятся с образцами не только отечественных, но и зарубежных изделий: Англия, Германия, США. Выставка проходит в выставочном зале, расположенном на первом этаже бывшего Семинарского корпуса. Стоимость билета — 350 руб. 0+

Кино

В кинопрокат вышел фильм «Майкл» — история жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Режиссер — Антуан Фукуа («Падение Олимпа», «Левша», «Великолепная семерка»). В фильме снялись Джаафар Джексон (племянник Майкла Джексона), Джулиано Вальди, Колман Доминго и другие.

В кинотеатрах вышел российский триллер «Пропасть» режиссера Алексея Ионова. По сюжету молодожены отправляются в свадебное путешествие. Прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должен стать началом их новой жизни, но пилотом оказывается бывший девушки. Самолет терпит крушение, всем троим приходится прыгать без подготовки. В итоге они оказываются подвешены над горной пропастью посреди лесных пожаров. В ролях Тина Стойилкович, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров. 16+

Подготовила Алла Чижова