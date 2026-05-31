Нападающий Брукс Мэйсек и пять хоккеистов покинули ХК «Автомобилист»

Руководство хоккейного клуба (ХК) «Автомобилист» отказалось продлевать контракты с защитниками Максимом Осиповым и Юрием Паутовым, нападающими Бруксом Мэйсеком, Алексеем Бывальцевым, Степаном Хрипуновым и Данилом Романцевым. По данным пресс-службы, спортсменов поблагодарили за «добросовестный труд и игру».

Брукс Мэйсек (в центре) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина
Максим Осипов Фото: ХК «Автомобилист»
Юрий Паутов Фото: ХК «Автомобилист»
Алексей Бывальцев (справа) Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов
Степан Хрипунов (в центре) Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист»
Данил Романцев (слева) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина

«Отметим, что Максим Осипов, Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев и Данил Романцев в 2024 году выиграли в составе нашего клуба бронзовые медалей чемпионата. Желаем здоровья и удачи на новом этапе спортивной карьеры»,— добавили в «Автомобилисте».

С хоккеистами «Автомобилист» покинули члены тренерского штаба Олег Ореховский, Вадим Тарасов и Алексей Заварухин. «Александр Гольц, вошедший в штаб "Автомобилиста" год назад, продолжит работу с главной командой. Между тем добавим, что переведен на другую должность экс-тренер по ОФП главной команды Алексей Рябков. Он остается в системе клуба и будет работать с командами "Горняк-УГМК" и МХК "Авто"»,— добавили в пресс-службе.

Значимые изменения в ХК начались после того, как «Автомобилист» занял четвертое место в таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Гагарина екатеринбургский клуб проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4). В том же месяце, в апреле, пост главного тренера покинул Николай Заварухин (занимал его с 2021 года), на его место был утвержден бывший главный тренер московского «Динамо», СКА и сборной России Алексей Кудашов.

Директор ХК Максим Рябков после заявил, что в межсезонье команду ждут масштабные изменения. Он подчеркнул, что костяк команды «нуждается в реформировании». «Нужно объективно новое издание "Автомобилиста". Если мы последние сезоны там три-четыре человека за межсезонье только меняли точечно, в этом году изменения будут более масштабными»,— сказал господин Рябков. Он уточнил, что изменения будут формироваться с учетом видения нового главного тренера Алексея Кудряшова.

