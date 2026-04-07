Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин покидает свой пост

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин покидает свой пост, сообщили в Telegram-канале клуба.

Впервые в систему «Автомобилиста» Николай Заварухин пришел в 2017 году. В качестве помощника главного тренера он проработал два с половиной сезона. Затем после двухлетнего перерыва вернулся в клуб в 2021 году уже в качестве главного тренера.

«Николай Заварухин вписал свое имя в историю "Автомобилиста" — именно под его руководством команда добилась высшего достижения в своей истории, впервые завоевав медали КХЛ и чемпионата России»,— говорится в сообщении клуба.

По данным «Матч ТВ» новым главным тренером екатеринбургского клуба станет бывший главный тренер московского «Динамо», СКА и сборной России Алексей Кудашов.

В этом сезоне «Автомобилист» занял четвертое место в таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Гагарина екатеринбургский клуб проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (2-4).

Полина Бабинцева