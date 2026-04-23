Директор ХК «Автомобилист» Рябков заявил, что команду ждут масштабные изменения

Директор хоккейного клуба «Автомобилист» Максим Рябков заявил на пресс-конференции, что в межсезонье команду ждут масштабные изменения.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Максим Рябков

«Костяк, который завоевал бронзу и с которым мы шли прошлый сезон и этот сезон, конечно, нуждается в реформировании. Нужно объективно новое издание "Автомобилиста". Если мы последние сезоны там три-четыре человека за межсезонье только меняли точечно, в этом году изменения будут более масштабными»,— сказал господин Рябков.

Он уточнил, что изменения будут формироваться с учетом видения нового главного тренера Алексея Кудряшова. При этом, по словам директора, с рядом игроков команда расстанется по окончании соглашений, а некоторые трансферы могут затронуть и действующие контракты.

Часть хоккеистов уже сохранила места в составе: клуб продлил контракты с Евгением Аликиным и Максимом Денежкиным.

Полина Бабинцева