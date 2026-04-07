Алексей Кудашов возглавил ХК «Автомобилист»

Новым главным тренером екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» назначен Алексей Кудашов. Контракт со специалистом заключен на два года, сообщили в пресс-службе клуба. Назначение произошло после ухода прежнего наставника Николая Заварухина, о котором клуб объявил ранее 7 апреля.

Алексей Кудашов (в центре)

Алексей Кудашов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алексей Кудашов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

До ноября 2025 года Алексей Кудашов возглавлял московское «Динамо». Контракт с ним был расторгнут по инициативе клуба. Алексей Кудашов начал профессиональную карьеру хоккеиста в конце 1980-х, выступая за «Кристалл» из Электростали и московские «Крылья Советов». В дальнейшем он играл за ряд ведущих российских клубов, включая «Ак Барс», московское «Динамо» и ЦСКА, а также провел несколько сезонов за рубежом. В качестве игрока Алексей Кудашов выигрывал Чемпионат Европы среди юниоров (1989 г.), Чемпионат Германии (1996 г.), Суперкубок Европы (1998 г.), Чемпионат России (2000 г.) и Кубок Гагарина (2012 г.), был двукратным вице-чемпионом мира среди молодежи (1990, 1991).

Тренерскую карьеру господин Кудашов начал в 2012 году в «Атланте» в качестве ассистента. Позднее он работал главным тренером в ярославском «Локомотиве», петербургском СКА и московском «Динамо». В качестве главного тренера Алексей Кудашов дважды становился бронзовым призером Кубка Гагарина (2017 и 2025 годы). В 2024 году «Динамо» под его руководством стало обладателем Кубка Континента, став лучшей командой по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Кроме того, он входил в тренерский штаб сборной России, а в сезоне 2019/20 был ее главным тренером. В числе его достижений со сборной — серебро Олимпийских игр 2022 года и бронза чемпионата мира 2019 года.

В первом раунде Кубка Гагарина «Автомобилист» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4) и завершил выступление в сезоне 2025/2026. Регулярный чемпионат екатеринбургский клуб завершил на четвертом месте в таблице Восточной конференции.

Полина Бабинцева

