Немы как мобила

В конце июля отключения мобильного интернета охватили все Черноземье — до этого они не были регулярными в Орловской области. Как выяснил «Ъ-Черноземье», в разных регионах у проблем со связью свои причины. В Белгородской области, которая чаще всех попадает под удары, перебои в основном связаны с физическими повреждениями инфраструктуры. Специально интернет в приграничном регионе не отключают. В Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях ограничения исключительно административные: интернет выключают по команде федеральных ведомств. А в Курской области совпали обе причины. Эксперты отмечают, что публичные Wi-Fi-сети оказались не готовы к массовым отключениям LTE, а их развитие возможно только с господдержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вышки связи в Белгородской и Курской областях стали целями украинских БПЛА

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Вышки связи в Белгородской и Курской областях стали целями украинских БПЛА

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области основные причины проблем со связью и интернетом — «массовое и стихийное повреждение» сотовых базовых станций и волоконно-оптических линий в результате атак украинских БПЛА, рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе правительства региона. По состоянию на конец июля, в области остаются выведенными из строя не менее 130 вышек связи. Аварийные работы на таких объектах начинают только после согласования с Минобороны.

Базовые станции необходимы для связи не только жителям, но и экстренным службам, поэтому разрушенные объекты восстанавливаются, но «по возможности», с учетом рисков, добавили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе Теле2.

«Для обеспечения устойчивости связи на территории региона введен автоматический межсетевой роуминг. При отсутствии сигнала собственной сети пользователь может подключиться к любому доступному оператору, выбрав его вручную в настройках устройства»,— сообщили в облправительстве. Там добавили, что в отдельных селах есть общественный Wi-Fi, запущенный ранее в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», но развивать эти сети не планируется.

В Воронежской области ограничения мобильного интернета, напротив, носят исключительно административный характер. Они направлены на противодействие угрозам БПЛА и «происходят по соображениям безопасности, исходя из оперативной обстановки», сообщили в облправительстве. При этом объявление о режиме опасности БПЛА «не всегда» совпадает с отключениями интернета.

Как рассказал «Ъ-Черноземье»“ глава минцифры региона Денис Волков, на отключения «бизнес отреагировал оперативно»: «Многие торговые точки переходят на проводную связь, что частично снимает проблему». По оценке господина Волкова, в регионе от отключений сильнее всего пострадали транспорт и доставки. Власти ищут варианты обеспечения связью общественного транспорта, продолжил господин Волков. А чтобы помочь таксистам и курьерам, «ведется диалог с операторами и агрегаторами». «В городе есть места, где можно подключиться по Wi-Fi, но их не очень много. Это связано с тем, что площадь покрытия и качество мобильной связи находились в Воронеже на высоком уровне и большой необходимости в Wi-Fi раньше не было. Очевидно, что в текущей ситуации количество хот-спотов вырастет»,— поделился глава воронежского минцифры. Источник «Ъ-Черноземье» в телеком-индустрии сообщил, что в моменты отключения мобильной связи страдают охранные системы киосков и других объектов малого бизнеса: «Отключается не только видеонаблюдение, но даже сигнализация».

В Курской области ограничения в работе связи, сообщили в облправительстве, «наблюдаются в отдельных зонах и носят временный характер»: «Длительность отключений зависит от необходимости применения мер безопасности, а решения об их введении и снятии принимаются на федеральном уровне». В приграничных районах объекты инфраструктуры связи также попадают под обстрелы. Местные власти совместно с операторами готовят альтернативные возможности доступа к интернету. В середине июля в Курске заработал общественный Wi-Fi в районе Полугоры, еще 17 точек подключения в общественных пространствах появятся «в ближайшее время», заверили «Ъ-Черноземье» в облправительстве. В Курской области также работает автоматический межсетевой роуминг.

В Липецкой области команду на ограничение мобильного интернета дают во время желтого и красного уровней воздушной опасности. В облправительстве отметили, что после отмены тревоги «восстановление доступа мобильные операторы производят быстро, хотя подключение и настройка оборудования требуют времени». Во время отключений местные власти советуют пользоваться бесплатным Wi-Fi в торговых центрах и кафе. В регионе планируется создать дополнительные сети Wi-Fi в общественных местах, а также построить «умные» остановки общественного транспорта с Wi-Fi.

Власти Тамбовской области пока единственные в Черноземье опубликовали для жителей подробный список публичных Wi-Fi в госучреждениях: МФЦ, библиотеках, театрах, университетах, а также в офисных центрах и кафе. Власти «прорабатывают с операторами связи вопрос по организации новых зон подключения», сказали «Ъ-Черноземье» в облправительстве. «Временные ограничения скорости мобильного интернета до 2G (EDGE) происходят в строгом соответствии с требованиями уполномоченных федеральных органов»,— заверили в облправительстве. Называть эти органы представители ни одного из регионов Черноземья в своих комментариях не стали.

В Орловской области ограничения работы мобильного интернета из-за атаки БПЛА впервые ввели 28 июля, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. До этого связь в регионе точечно выключали только однажды, 22 мая, не поясняя причин, по словам главы региона, в исполнение «непростого, но необходимого решения». В облправительстве в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили, что в Орле есть общедоступные Wi-Fi-зоны, однако не назвали их адресов и не смогли ответить на вопрос о планах по расширению этих сетей.

«В текущих условиях необходимо развивать общественные Wi-Fi-точки в парках, на вокзалах, в торговых центрах, чтобы в городах они располагались хотя бы через каждый километр и при необходимости туда можно было бы дойти и подключиться. Но без государственной поддержки это нереализуемо: оператор на таких вложениях не заработает,— считает руководитель проекта “Воронеж.Телеком Онлайн” Стас Дитятев.— Компаниям нужно поставить оборудование, обеспечить доступ и авторизацию, а это требует затрат пусть и небольших, но неокупаемых».

Анна Швечикова