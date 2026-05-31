Салютом завершилось празднование Дня города в Ярославле

В Ярославле празднование 1016-летия завершилось фейерверком. Кадры опубликовал губернатор Михаил Евраев.

«День города Ярославля завершился красивым и ярким праздничным фейерверком на Стрелке. Праздник получился масштабным, интересным и насыщенным. В течение всего дня события проходили во всех районах города»,— написал губернатор.

Главной площадкой празднования была Советская площадь. Там, в частности, Пермский камерный оркестр «Орфей», муниципальный камерный мужской хор «Ярославль» и мужской камерный хор «Ярославский спев» исполнили произведения групп «Кино», «Алиса», «Чайф», «Сплин», «Ночные снайперы», певца Басты, а также состоялся концерт группы «Интонация». На Стрелке прошли забеги и другие соревнования, а в акватории Волги — гонки на суперскоростных яхтах с подводными крыльями, парад судов и соревнования на Кубок Ярославля. У КЗЦ «Миллениум» работала выставка ретроавто. Концертная программа прошла и в парке на Даманском.

Алла Чижова