Паслер проверил ход благоустройства набережной Исети и Ольховки в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер нанес визит на участок от дома на ул. Гражданской, 11 до ул. Колмогорова в Екатеринбурге, где благоустраивают набережную рек Исети и Ольховки. Глава региона отметил, что реализация проекта «идет по плану». «Учитывая близость воды и конструктивные особенности, в прошлом году сделал ряд замечаний к проекту, в том числе по укреплению береговой зоны. Сейчас на участке строят подпорную стенку, длина сооружения 100 метров, высота — три. Эта конструкция усилит склон для безопасного обустройства беговой и велосипедной дорожек»,— написал господин Паслер в своем Telegram-канале.

Губернатор Денис Паслер (третий справа) и первый вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов (первый справа) Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

По словам губернатора, у исторической плотины по ул. Колмогорова будет организован переход между берегами, над ним построят большую смотровую площадку. «Такое архитектурное решение в столице Среднего Урала будет реализовано впервые»,— подчеркнул Денис Паслер.

Глава региона отметил, что в ходе визита обсудил с чиновниками и строителями вопросы содержания набережной после завершения ее обновления. «Все участки должны быть доступны для уборки снега в зимний период — необходимо учесть эти моменты на этапе благоустройства»,— добавил он.

Набережная рек Исети и Ольховки стала победителем в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в июне 2025 года, за обновление пространства проголосовали более 73 тыс. екатеринбуржцев. Работы по благоустройству начались в апреле.

Всего на участке будет обустроено более 3,2 тыс. кв. м тротуаров с асфальтобетонным покрытием и около 2,7 тыс. кв. м с плиточным покрытием, а также почти 1,2 тыс. кв. м велодорожек и порядка 500 кв. м беговой дорожки с резиновым покрытием. На территории также высадят 255 крупномерных деревьев 11 пород, почти 1,8 тыс. кустарников и более 8,3 тыс. многолетних растений. После завершения работ на набережной откроют 13 функциональных площадок — для отдыха, спорта, игр и проведения мероприятий, детские зоны, площадки для настольного тенниса и памп-трека.

Василий Алексеев