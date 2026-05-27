На набережной Исети и Ольховки в Екатеринбурге появится смотровая площадка

Главной особенностью благоустроенной набережной Исети и Ольховки в Екатеринбурге станет большая смотровая площадка. Конструкцию выполнят из металла и дерева, а сама площадка будет возвышаться над пешеходной частью набережной. Как сообщили в администрации города, объект станет первым подобным архитектурным решением в уральской столице.

В настоящее время на территории набережной подрядчик выполняет работы по устройству оснований тротуаров и площадок, закладных опор освещения, строительству подпорной стенки, на которой будет расположена беговая и велодорожка.

Всего на участке будет обустроено более 3,2 тыс. кв. м тротуаров с асфальтобетонным покрытием и около 2,7 тыс. кв. м с плиточным покрытием, а также почти 1,2 тыс. кв. м велодорожек и порядка 500 кв. м беговой дорожки с резиновым покрытием.

Кроме того, на участке предусмотрено масштабное озеленение: высадка 255 крупномерных деревьев 11 пород, почти 1,8 тыс. кустарников и более 8,3 тыс. многолетних растений.

После завершения работ на набережной появятся 13 функциональных площадок — для отдыха, спорта, игр и проведения мероприятий, а также детские зоны, площадки для настольного тенниса и памп-трека. Будет установлено 42 урны, 60 скамеек, шезлонги, скамейки-качели, велопарковки и элементы воркаута.

На территории смонтируют 88 новых опор освещения, систему видеонаблюдения с 23 камерами и систему оповещения с громкоговорителями. У исторической плотины на улице Колмогорова предусмотрят переход между берегами.

Напомним, в июне 2025 года участок набережной рек Исети и Ольховки стал победителем в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За его обновление проголосовали более 73 тыс. жителей города. Работы по благоустройству начались в апреле.

Полина Бабинцева