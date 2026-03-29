В Екатеринбурге с 1 апреля начнется благоустройство набережной Исети и Ольховки

С 1 апреля власти начнут благоустройство набережной Исети и Ольховки, сообщили в администрации города.

В связи с этим пешеходное движение от дома № 11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова, будет ограничено с 1 апреля по 15 ноября.

«Это связано с благоустройством участка набережной Исети и Ольховки в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На период проведения работ предусмотрен альтернативный пешеходный маршрут по улицам Гражданской и Колмогорова. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — подчеркнули в мэрии.