«Локомотив» продлил контракты с Березкиным и Мисюлем

Ярославский ХК «Локомотив» продлил контракты на два сезона с нападающим Максимом Березкиным и защитником Даниилом Мисюлем. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

Максим Березкин — воспитанник «Локомотива». В прошедшем сезоне он сыграл в 86 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 28 результативных передач. Березкин стал обладателем трофея за самый ценный гол в овертайме, награду вручили на церемонии закрытия сезона. Его шайба стала победной в седьмом матче полуфинала против омского «Авангарда».

Даниил Мисюль — тоже воспитанник «Локомотива». В минувшем сезоне он провел 80 игр, в которых отличился четырьмя шайбами и десятью передачами. В этом году защитник впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Алла Чижова