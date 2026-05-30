В Ярославле празднуют День города

В Ярославле проходят праздничные мероприятия, посвященные 1016-летию города. Торжественное открытие с участием творческих коллективов состоялось на Советской площади, сообщил губернатор Михаил Евраев.

На главной площади Ярославля уже состоялось шоу Театра каскадеров с участием актера Романа Курцына. В 17 часов там начнется концерт «Рок-н-ролл жив», а в 18 часов — кавер-батлы с участием групп CINEMA TRACK, Panna Cotta, «Сделай громче». С 21 до 22 часов состоится большое городское караоке с группой «Голливудс», а завершит празднование выступление группы «Интонация» (22:00).

Праздничные мероприятия проходят и на других площадках. У КЗЦ «Миллениум» открыта выставка редких автомобилей. В парке на Даманском — обширная концертная программа, включающая выступления поэтов-песенников Александра Шаганова и Симона Осиашвили, экс-солиста группы «Фристайл» Сергея Дубровина, солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрова и лидера юмор-группы «Экс-ББ» Гия Гагуа.

Еще одной площадкой празднования является КСК «Вознесенский». Там проходит молодежный фестиваль «Открытая крыша», включающий танцевальный мастер-класс, концерт стендап-клуба, барабанное шоу, ди-джей «Pablo». На площадке у колеса обозрения до 21 часа продлится рок-фестиваль «Территория».

На Волжской набережной на площадке Музея истории города открылся «Фестиваль джаза». Он будет идти до 22:00. В программе выступления вокальной студии Дианы Кубасовой, Квартета «Е», «СМС - трио» и других. На Стрелке проходят спортивные мероприятия. Салют запланирован на 23:00 на Стрелке.