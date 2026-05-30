В Ярославской области разработали типовой порядок производства земляных работ

Во всех округах Ярославской области начнет действовать единый порядок производства земляных работ. Об этом сообщили в правительстве области.

Необходимость разработки порядка губернатор Михаил Евраев объяснил жалобами жителей региона.

«Жители справедливо обращают внимание на ситуации, когда территорию раскопали и надолго оставили. В итоге людям не пройти, транспорту не проехать, внешний вид улиц неудовлетворительный»,— прокомментировал губернатор.

Новый порядок закрепляет четкие сроки проведения работ. Так, на плановые дается не больше 30 дней, на аварийные — до 15 дней. Продлить ордер по общему правилу можно один раз и максимум на 30 дней. Дальнейшее продление рассматривается на инвесткомиссии в правительстве области. На восстановление благоустройства после работ дается от 2 до 10 дней. Как отметили в правительстве, территорию необходимо вернуть в первоначальный вид.

Принять типовой порядок в формате нормативного акта округа должны до 2 июня.

