В Ярославской области разработали типовой порядок производства земляных работ
Во всех округах Ярославской области начнет действовать единый порядок производства земляных работ. Об этом сообщили в правительстве области.
Необходимость разработки порядка губернатор Михаил Евраев объяснил жалобами жителей региона.
«Жители справедливо обращают внимание на ситуации, когда территорию раскопали и надолго оставили. В итоге людям не пройти, транспорту не проехать, внешний вид улиц неудовлетворительный»,— прокомментировал губернатор.
Новый порядок закрепляет четкие сроки проведения работ. Так, на плановые дается не больше 30 дней, на аварийные — до 15 дней. Продлить ордер по общему правилу можно один раз и максимум на 30 дней. Дальнейшее продление рассматривается на инвесткомиссии в правительстве области. На восстановление благоустройства после работ дается от 2 до 10 дней. Как отметили в правительстве, территорию необходимо вернуть в первоначальный вид.
Принять типовой порядок в формате нормативного акта округа должны до 2 июня.