В МИД России не увидели предпосылок для возобновления диалога с Германией

Межгосударственный диалог между Россией и Германией отсутствует, считает замминистра иностранных дел Дмитрий Люблинский. По его словам, предпосылок для возобновления контактов нет.

«У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления (властей ФРГ.— “Ъ”) могут его как-то еще осложнить, было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса»,— заявил господин Люблинский (цитата по ТАСС).

В январе немецкий канцлер Фридрих Мерц называл Россию крупнейшим европейским соседом, с которым стоит наладить отношения. Господин Мерц называл это важным испытанием как для ФРГ, так и для всего Евросоюза. Однако нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным он считает почти невозможной.

Российский МИД возлагал ответственность за ухудшение отношений между странами на Берлин. Причиной конфликта государств председатель Госдумы Вячеслав Володин называл отправку Германией оружия Украине.