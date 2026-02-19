Мерц счел нормализацию отношений с Путиным почти невозможной

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что восстановление полноформатных отношений с президентом России Владимиром Путиным представляется ему практически нереалистичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

«У меня мало надежды. Я думаю, что это почти невозможно»,— сказал господин Мерц в интервью изданию Rheinpfalz.

В декабре 2025 года Эммануэль Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить контакты с президентом России. Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что возобновление контактов ЕС с Россией «в какой-то момент, в каком-то формате» станет возможно.

В январе канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и призвал наладить баланс в отношениях с ней. В то же время глава МИД России Сергей Лавров назвал призывы глав европейских стран к диалогу «пустыми разговорами», поскольку официально никто с просьбой о встрече с президентом РФ не обращался.