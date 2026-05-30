В свердловских лесах потушили пожары, площадь которых доходила до 1,5 тысяч га

В Свердловской области ликвидировали все лесные пожары, которые действовали в регионе с 18 по 29 мая, отчитались в ФБУ «Авиалесоохрана». По данным учреждения, общая площадь первых двух возгораний составила 14 га, 25 мая их число возросло до шести, а их территория увеличилась до 1 510 га. В пятницу, 29 мая, на Среднем Урале потушили последний пожар площадью в 9 га.

Больше всего от пожара за это время пострадало Ивдельское лесничество. На тушение 1,5 тыс. га там привлекли более 100 человек, 15 единиц спецтехники и два вертолета Ми-8. Остановить пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, проливке с воздуха с вертолетов и технологии встречного пала.

Средний Урал 25 мая занимал третье место по размеру лесных пожаров среди российских регионов, уступая только Хабаровскому краю (25 259 га) и Амурской области (119 630 га). В пятницу, 29 мая, Свердловская область занимала уже восьмую позицию.

По данным «Авиалесоохраны» на 30 мая, в целом в России действуют 22 лесных пожара общей площадью в 21 541 га. На их тушении задействовано 1,2 тыс. человек, 155 ед. техники и 13 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 35 лесных пожара общей площадью 1 249 га в 15 регионах России. В учреждении отметили, что с начала года 87,6% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Власти Свердловской области ввели особый противопожарный режим в регионе с 25 апреля. Он предусматривает запрет разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ.

В 2025 году режим действовал с 19 апреля по 2 июля, сам пожароопасный сезон длился 196 дней до 15 октября. По данным свердловского министерства природных ресурсов и экологии, в регионе за это время зарегистрировали 94 природных пожара на общей площади 849,58 га.

Василий Алексеев