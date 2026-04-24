С 25 апреля в Свердловской области введут особый противопожарный режим

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании областного правительства принял решение ввести с 25 апреля особый противопожарный режим в регионе, сообщили в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

С завтрашнего дня в Свердловской области будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы. В этот период запрещены пожароопасные работы, вне специально отведенных мест туристы не смогут организовать стоянки и ночлег.

За лесом будут следить из космоса, с неба, организован наземный мониторинг, установлены дистанционные системы — 117 камер видеонаблюдения. Пожарные части переведены на усиленный режим. «Призываю жителей региона ответственно и с пониманием отнестись к ограничениям. Напомню, ранее мы усилили группировку сил и средств для тушения лесных пожаров. В ее составе — более 4,3 тыс. человек, 1,9 тыс. единиц техники и почти 9 тыс. единиц пожарного оборудования. За каждым потушенным в лесах пожаром стоит огромный труд людей»,— сказал Денис Паслер.

Пожароопасный сезон в Свердловской области стартовал 15 апреля, в северных районах — 20 апреля. В Екатеринбурге особый противопожарный режим ввели 15 апреля — во время его действия гражданам нельзя посещать леса и торфяники.

Ирина Пичурина