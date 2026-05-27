Пожар площадью 1,5 тыс. га в Ивдельском лесничестве ликвидирован

Специалисты Уральской авиабазы ликвидировали крупный лесной пожар в Ивдельском лесничестве на площади 1,5 тыс. га, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Согласно докладу министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова, для тушения огня привлекались более 100 человек, 15 единиц спецтехники и два вертолета Ми-8. Остановить распространение пожара удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, проливке с воздуха с вертолетов и технологии встречного пала. В настоящее время из зоны возгорания вывозят людей и технику.

В 2026 году на территории региона зарегистрировано 88 лесных пожаров. Из них 82 были ликвидированы в первые сутки, эффективность тушения составила 97,6%. Общая площадь всех возгораний достигла 2,1 тыс. га.

На 22 мая площадь пожара в Ивдельском лесничестве достигала 800 га — в Ивделе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Локализовать пожар на площади 1,5 тыс. га удалось 25 мая.

Ирина Пичурина

