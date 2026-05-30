Глава СКР хочет знать, почему в ярославской больнице умерла пациентка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти местной жительницы в медицинском учреждении в Ярославле. Об этом сообщается в канале «Следкома» в мессенджере «Макс».

Ранее информацию о смерти женщины опубликовали СМИ. Супруг пациентки предполагает, что медицинские работники своевременно не диагностировали заболевание, вследствие чего не оказали надлежащую медицинскую помощь, что привело к смерти.

По данному факту следственные органы областного СК возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— сообщили в «Следкоме».

