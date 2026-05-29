Развивающий «Сыроварню» в Воронеже бизнесмен покупает ОКН в центре города

Единственным участником конкурса по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Жилой дом Путинцевой» на улице Сакко и Ванцетти, 50 в Воронеже стало местное ООО «Домани групп». По условиям торгов с компанией, которой руководит известный воронежский ресторатор Артем Волков, должны заключить договор по начальной цене в 7,6 млн руб. Это следует из конкурсной документации.

ОКН «Жилой дом Путинцевой» в Воронеже

Фото: «Дом. РФ» ОКН «Жилой дом Путинцевой» в Воронеже

По данным Rusprofile, ООО «Домани Групп» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2014 года для деятельности спортивных объектов. Уставный капитал — 21 тыс. руб. Директор — Артем Волков, единственный собственник — Вера Волкова. Выручка за 2025 год составила 85 млн руб. (годом ранее — 86 млн), чистая прибыль — 4,4 млн руб. (годом ранее — 4,7 млн). В числе реализованных проектов компании — футбольный манеж и ледовая арена на дамбе Чернавского моста. Также ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о планах ООО «Домани групп» построить в Воронеже частный малый ледовый стадион. Господин Волков развивает в Воронеже точки Cinnabon, а также является партнером Аркадия Новикова в проекте «Сыроварни» в Центральном парке.

«Жилой дом Путинцевой» находится в федеральной собственности. Он представляет собой двухэтажное кирпичное здание 1917 года постройки площадью 352,5 кв. м. В апреле 2025 года региональное управление по охране ОКН признало состояние здания недопустимым. «Жилой дом Путинцевой» расположен на земельном участке на 400 кв. м, который предлагается сдать в аренду за 37,1 тыс. руб. в год. Срок ее действия составит семь лет.

Вид разрешенного использования здания — общежитие. Покупателю предстоит выполнить работы по его сохранению до 31 декабря 2029 года.

Это третья попытка продать ОКН в рамках конкурса. До этого финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» объявлял соответствующие торги в августе и в сентябре 2025 года. Они не состоялись из-за того, что ни одна из заявок не соответствовала установленным требованиям. Начальная цена лота на них составляла 11,6 млн руб.

Интересно, что собственник «Домани групп» Вера Волкова пыталась принять участие в обоих несостоявшихся конкурсах. Сначала она не внесла задаток, а затем подала документы с неверным регистрационным номером процедуры. В связи с этим заявки предпринимательницы отклонили. Во вторых торгах также пыталось принять участие местное ООО «Мантера» Сергея Иванушкина и Артема Волкова. Компания не внесла задаток, поэтому ее не допустили до конкурса.

Алина Морозова