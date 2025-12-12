«Жилой дом Путинцевой» в Воронеже не смогли продать за 12 млн со второго раза
Второй конкурс по продаже находящегося в федеральной собственности объекта культурного наследия (ОКН) «Жилой дом Путинцевой» на улице Сакко и Ванцетти, 50 в Воронеже не состоялся. Это следует из документации тендера. Начальная цена лота составляла 11,6 млн руб. Новые торги пока не объявлены.
ОКН «Жилой дом Путинцевой» в Воронеже
Фото: «Дом. РФ»
Отмечается, что на конкурс снова заявилась индивидуальный предприниматель Вера Волкова. Она подала заявку с регистрационным номером предыдущих торгов, вследствие чего комиссия установила, что госпожа Волкова могла не ознакомиться с изменениями, которые были внесены в документацию в новом конкурсе. На основе этого заявку предпринимательницы отклонили.
Еще одним участником торгов хотело быть местное ООО «Мантера» Сергея Иванушкина и Артема Волкова. Заявку компании отклонили, потому что ее представители компании не внесли задаток в размере 3,2 млн руб. Средства не были получены и от госпожи Волковой.
По данным Rusprofile.ru, Вера Волкова является учредителем воронежских ООО «Спортком», ООО «Хоккейная академия Авангард Воронеж» и ООО «Домани групп», руководителем которой выступает известный бизнесмен и ресторатор города Артем Волков. В числе реализованных проектов компании — футбольный манеж и ледовая арена на дамбе Чернавского моста. Кроме того, господин Волков развивает в Воронеже точки Cinnabon и является партнером Аркадия Новикова в проекте «Сыроварня» в Центральном парке. В августе «Ъ-Черноземье» сообщал о планах ООО «Домани групп» построить в Воронеже частный малый ледовый стадион.
ООО «Мантера» зарегистрировано в апреле 2024 года в Воронеже для аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителями являются генеральный директор Сергей Иванушкин (50%) и Артем Волков (50%). 2024 год компания завершила с нулевой выручкой и чистой прибылью 70 тыс. руб.
В составе лота «Жилой дом Путинцевой» — двухэтажное кирпичное здание 1917 года постройки площадью 352,5 кв. м и земельный участок на 400 кв. м. Их предлагают сдать в аренду за 37,1 тыс. руб. в год. Рядом находится остановка, в 1 км — железнодорожная станция. В 2023 году региональное управление по охране ОКН признало состояние здания неудовлетворительным.
Первые торги по продаже «Жилого дома Путинцевой» не состоялись, поскольку Вера Волкова как единственный участник не внесла задаток в установленные сроки.
Вчера стало известно, что у Петровской набережной в Воронеже снова выставили на продажу ОКН регионального значения «Дом Успенской церкви» за 54 млн руб.