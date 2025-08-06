«Домани групп» может построить малый ледовый стадион в Воронеже

В Воронеже может появиться частный малый ледовый стадион, который построит местное ООО «Домани групп» Веры Волковой. Это следует из заявления, которое сделал во время прямой линии министр физкультуры и спорта региона Павел Чибисов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Инвестор, который построил футбольный манеж и ледовую арену на дамбе Чернавского моста в ближайшее время начнет строительство “малого льда”, востребованность которого очень высока»,— сообщил господин Чибисов.

По его словам, компания без торгов, по областному закону № 5 получила в аренду земельный участок. Конкретные параметры проекта министр не озвучил.

По данным «Ъ-Черноземье» речь может идти о воронежской «Домани групп», которая построила указанные объекты на дамбе.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Домани Групп» зарегистрировано в 2014 году в Воронеже для деятельности спортивных объектов. Уставный капитал — 21 тыс. руб. Директор — Артем Волков, единственный собственник — Вера Волкова. Выручка за 2024 год составила 86 млн руб., чистая прибыль — 4,7 млн. Господин Волков развивает в Воронеже точки Cinnabon, а также является партнером Аркадия Новикова в проекте «Сыроварни» в Центральном парке.

Во время сегодняшней прямой линии Павел Чибисов также сообщил, что стадион в воронежской Терновке сдадут на три года позже запланированного.

Юрий Голубь