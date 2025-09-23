В Воронеже не состоялись торги по продаже «Жилого дома Путинцевой» за 14 млн

Торги по продаже находящегося в федеральной собственности объекта культурного наследия (ОКН) «Жилой дом Путинцевой» на улице Сакко и Ванцетти, 50 в Воронеже признаны несостоявшимися. Начальная цена имущественного комплекса составляла 11,6 млн руб. Это следует из конкурсной документации.

Объект не удалось реализовать из-за того, что единственный участник торгов — индивидуальный предприниматель Вера Волкова — не внесла задаток в размере 3,2 млн руб.

«Жилой дом Путинцевой» включает двухэтажное кирпичное здание 1917 года постройки площадью 352,5 кв. м и земельный участок на 400 кв. м, который готовы сдать в аренду за 37,1 тыс. руб. в год. Вблизи находится остановка, а в 1 км — железнодорожная станция. В 2023 году региональное управление по охране ОКН признало состояние здания неудовлетворительным.

По данным Rusprofile.ru, госпожа Волкова является учредителем воронежских ООО «Спортком», ООО «Хоккейная академия Авангард Воронеж» и ООО «Домани групп», руководителем которой выступает известный бизнесмен и ресторатор города Артем Волков. В числе реализованных проектов компании — футбольный манеж и ледовая арена на дамбе Чернавского моста. Кроме того, господин Волков развивает в Воронеже точки Cinnabon и является партнером Аркадия Новикова в проекте «Сыроварня» в Центральном парке. Из данных сервиса Rusprofile.ru следует, что ООО «Домани групп» зарегистрировано в июне 2014 года в Воронеже для осуществления деятельности спортивных объектов. Уставный капитал — 21 тыс. руб. Компания завершила 2024 год с выручкой 86 млн руб. и убытком 4,7 млн руб.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал о планах ООО «Домани групп» построить в Воронеже частный малый ледовый стадион.

Кабира Гасанова