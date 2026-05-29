Трамп анонсировал решение по иранскому обогащенному урану

Соединенные Штаты в сотрудничестве с Тегераном и МАГАТЭ извлекут иранский обогащенный уран и утилизируют его. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Обогащенный материал, который иногда называют “ядерной пылью”, погребенный глубоко под горами, фактически разрушенными в результате атаки наших бомбардировщиков B-2 11 месяцев назад, будет извлечен Соединенными Штатами в тесной координации и сотрудничестве с Исламской Республикой Иран и МАГАТЭ и уничтожен»,— заявил господин Трамп, комментируя выработанную Тегераном и Вашингтоном сделку.

25 мая агентство Tasnim написало, что сообщения о согласии Ирана на вывоз высокообогащенного урана за рубеж не соответствуют действительности. До этого саудовский канал Al-Hadath со ссылкой на источники проинформировал, что Тегеран готов вывезти запасы в Китай.

Отказ от обогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. Вывезти существующие запасы в Россию предлагал президент Владимир Путин. 18 мая Al-Hadath утверждал, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США.

Реакция СМИ на возможное соглашение Ирана и США — в материале «Соглашение обеспечит свободное судоходство через Ормузский пролив».