Tasnim опровергло сообщения о согласии Ирана вывезти обогащенный уран

Сообщения о согласии Ирана на вывоз высокообогащенного урана за рубеж не соответствуют действительности, заявило иранское агентство Tasnim. Ранее саудовский канал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Тегеран готов вывезти запасы в Китай.

«В тексте меморандума, который на данный момент существует, нет ни одного положения о готовности к вывозу ядерных материалов», — указывается в публикации. Иран по этому соглашению не берет на себя никаких обязательств в ядерной сфере, подчеркнули в Tasnim.

Отказ от обогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. Вывезти существующие запасы в Россию предлагал президент Владимир Путин. 18 мая Al Hadath утверждал, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США.