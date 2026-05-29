Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом с воспоминаниями о Ливерпуле

Новый сольный альбом британского музыканта, одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни «The Boys of Dungeon Lane» («Ребята с Данджен-лейн») поступил в продажу. Работа музыканта стала доступна на основных стриминговых платформах.

19-й сольный альбом Маккартни назван в честь улицы в родном для звезды Ливерпуле, вернее, его пригороде — местечке Спик. Улица упирается в аэропорт имени Джона Леннона, названный так в честь коллеги по The Beatles. В альбоме — 14 композиций. Он был подготовлен при участии американского продюсера Эндрю Уотта, работавшего с Rolling Stones и Элтоном Джоном.

Сольный альбом 83-летнего Маккартни также включает в себя композицию с другим битлом — Ринго Старром. Песня под названием «Home to Us» («Дом для нас») посвящена их детским воспоминаниям о родном Ливерпуле.

В конце марта Пол Маккартни на своем официальном сайте анонсировал выход альбома. «The Boys of Dungeon Lane» вышел на CD и на виниле. Пластинки доступны в двух вариантах: классическом и зеленом.

