Пол Маккартни выпустил 19-й студийный альбом «The Boys of Dungeon Lane». Рекламная кампания альбома была настолько изобретательна, что могло закрасться сомнение: а будут ли новые песни достойны остроумных маркетинговых ходов? Послушав пластинку, Игорь Гаврилов избавился от всех подозрений. Сэр Пол, которому в июне исполнится 84, снова демонстрирует выдающуюся сочинительскую и исполнительскую форму.

Пол Маккартни рекламировал новый альбом в партнерстве с Google и Meta Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена). На гугл-картах Ливерпуля в самом начале рекламной кампании появлялся образ мальчика в школьной форме, который отсылал к детству битлов. А позже Пол Маккартни выложил в соцсетях номер телефона, написанный на клочке бумаги. «Связавшись» с Маккартни в мессенджере, можно было получать регулярную информацию о будущем релизе и участвовать в разных рекламных затеях, рассчитанных как на битломанов возраста 60+, так и на более юных поклонников. Релиз подогревали точечные появления сэра Пола на телевидении, документалка о его группе Wings и широко раскрученная история о потерянной и вновь обретенной бас-гитаре Hofner, про которую BBC тоже сняла фильм.

Весь прогрев аудитории говорил о том, что на альбоме «The Boys of Dungeon Lane» публике предстоит услышать сентиментальный и легкий материал с большой долей ностальгии.

Действительно, в альбоме есть песни о Джоне Ленноне и Джордже Харрисоне, а также дуэт с Ринго Старром. Но это совершенно не значит, что это тихая пенсионерская пластинка.

Альбом начинается с песни «As You Lie There», в которой Пол Маккартни словно выкладывает перед слушателем набор красок, которые собирается использовать в ближайшие 47 минут (когда-то это могла бы быть практически одна сторона компакт-кассеты).

Песня начинается с мелодекламации джентльмена преклонного возраста, вспоминающего юность, развивается в многоголосном куплете и вырывается на широкий звуковой простор, когда вступают барабаны и электрогитары, явно вдохновленные периодом группы Wings в биографии музыканта. Стоит отметить, что в этой песне, как и в большинстве прочих, он играет все значимые инструментальные партии.

Дальнейший ход событий намекает на прямолинейный рок-опус без экспериментальных длиннющих треков, как в предыдущем альбоме «III» (см. “Ъ” от 18 декабря 2020 года). А выходившая в виде сингла нежнейшая «Days We Left Behind» дает щемящий акустический акцент. Баллады — всегда особое удовольствие на альбомах Пола Маккартни. Ближе к финалу альбома спрятались еще три песни, от которых сжимается сердце: «Life Can Be Hard», «First Star of The Night» и «Salesman Saint».

Минорная, полная лирики и на первый взгляд предсказуемая песня «Mountain Top» в шаге от умиротворяющей коды вдруг прорывается в психоделический хаос. Здесь нужно отдать должное продюсеру альбома Эндрю Уотту. Он смог передать эмоции девушки, которая приехала в Гластонбери и решила получить сразу все положенные на рок-фестивале удовольствия. «Тыквенный пирог в небе тоже пытается меня загипнотизировать»,— поет Пол Маккартни, а Эндрю Уотт делает все, чтобы у слушателя возникли прямые ассоциации с «Tomorrow Never Knows» и другими экспериментами психоделического периода The Beatles.

Песня «Home to Us», возможно, в наибольшей степени спекулирует на битловских клише, собственно, именно в ней и спел Ринго Старр. Его недавно вышедший кантри-альбом оказался в тени «The Boys of Dungeon Lane». А может быть, наоборот, дуэт двух битлов подсветил релиз барабанщика.

Анонсируя «The Boys of Dungeon Lane» как альбом о детстве, Пол Маккартни пустил всех по ложному следу.

Да, он здесь резвится как ребенок. Но это большая игра с моментами стадионного угара («Come Inside») и совсем не детского драматичного напряжения («Never Know»). Получилось совсем не похоже на альбом, записанный в кресле-качалке с пледом.