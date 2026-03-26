Пол Маккартни анонсировал новый сольный альбом

Британский музыкант, один из основателей The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход 19-го сольного альбома. Релиз состоится 29 мая. Продюсером альбома, в котором будет 14 композиций, выступил Эндрю Уотт. Он известен сотрудничеством с Rolling Stones и Элтоном Джоном.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Альбом называется The Boys of Dungeon Lane (Парни с Данжен-лейн), это отсылка к улице в пригороде Ливерпуля. Сейчас улочка упирается в аэропорт имени другого битла — Джона Ленона. Название альбома взято из одной из уже опубликованных композиций — «Days We Left Behind».

«Для меня это во многом песня-воспоминание... Я как раз думал об этом, о днях, которые я оставил позади, и часто задаюсь вопросом, пишу ли я только о прошлом, но потом думаю: как можно писать о чем-то другом?» — приводятся слова 83-летнего Пола Маккартни на его сайте.

Уже появилась возможность оформить предзаказ. The Boys of Dungeon Lane выйдет на CD и на виниле. Пластинки будут доступны в двух вариантах: классическом и зеленом.