Лукашенко предложил Макрону встретиться с ним и Путиным в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе телефонного разговора 24 мая с французским коллегой Эмманюэлем Макроном предложил в Минске встретиться с ним и с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам господина Лукашенко, президент Франции не исключил такой возможности, пишет агентство «БелТА».

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

«Я говорю: “Ну, в Москву, может, вам и не очень — приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем вас встретили в Минске”. Ну вот так, шутя. Он говорит: “Я не исключаю этой встречи”. Я говорю: “Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить”»,— прокомментировал белорусский лидер беседу с господином Макроном.

По словам Александра Лукашенко, французский президент сказал, что должен посоветоваться с европейскими коллегами. Тогда белорусский президент ответил, что господин Макрон должен взять на себя лидерство, потому что он опытный политик, а остальные в Европе — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер — «молодые политики», а в Италии — «вообще женщина».

«Ты, аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо», — сказал Александр Лукашенко президенту Франции.

28 мая посольство России в Париже заявило, что рабочее общение РФ и Франции сохраняется по линии МИД. При этом их «интенсивность и уровень контактов заметно просели». В феврале Эмманюэль Макрон предложил восстановить контакты с российской стороной. Он также говорил, что его дипломатический советник посещал Россию.