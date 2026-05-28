Россия и Франция сохраняют каналы связи по линии МИД

Рабочие контакты России и Франции сохраняются по линии МИД, сообщило посольство России в Париже.

«По линии внешнеполитических ведомств и посольств рабочие каналы связи сохраняются, хотя интенсивность и уровень контактов заметно просели»,— сообщило диппредставительство, отвечая на вопрос «Известий» о контактах по вопросам Украины и европейской безопасности.

В феврале 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон предложил восстановить контакты с российской стороной. Он также говорил, что его дипломатический советник посещал Россию.