Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия и Франция сохраняют каналы связи по линии МИД

Рабочие контакты России и Франции сохраняются по линии МИД, сообщило посольство России в Париже.

«По линии внешнеполитических ведомств и посольств рабочие каналы связи сохраняются, хотя интенсивность и уровень контактов заметно просели»,— сообщило диппредставительство, отвечая на вопрос «Известий» о контактах по вопросам Украины и европейской безопасности.

В феврале 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон предложил восстановить контакты с российской стороной. Он также говорил, что его дипломатический советник посещал Россию.

Новости компаний Все