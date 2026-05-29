Бывший настоятель монастыря Шаолинь получил 24 лет тюрьмы за коррупцию

Народный суд средней ступени города Синьсян провинции Хэнань приговорил бывшего настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня к 24 годам лишения свободы, сообщает Reuters. Его признали виновным по статьям о хищении имущества, незаконном присвоении средств, а также даче и получении взяток.

Ши Юнсинь (в центре)

Фото: Jason Lee / Reuters

Ши Юнсинь стал настоятелем монастыря в 1999 году. По данным следствия, он заполучил свыше 300 млн юаней (почти $44 млн) преступным путем. Помимо срока монаха также оштрафовали на 3,5 млн юаней ($517 тыс.). Ши Юнсинь признал вину и заявил, что не собирается обжаловать решение суда.

Первые обвинения в коррупции и распутном образе жизни бывшему настоятелю монастыря предъявили в 2015 году. В 2017 году его оправдали, однако позднее следствие обнаружило у него двойную регистрацию под разными именами и 15 дорогих машин, зарегистрированных как собственность монастыря. Летом 2025 года стало известно, что следствие в отношении господина Юнсиня возобновили. В ноябре того же года его задержали по подозрению в хищении, незаконном присвоении средств и получении взяток.

Буддийская ассоциация Китая лишила Ши Юнсиня духовного сана, а новым настоятелем монастыря стал Ши Иньлэ, который до этого был настоятелем в Храме Белой Лошади в Лояне. Господин Юнсинь заявил, что «сам навлек это на себя».