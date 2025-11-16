В Китае задержали бывшего настоятеля Шаолиня

В Китае задержали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на прокуратуру округа Синьсян. Ши Юнсиня подозревают в хищении, незаконном присвоении средств и получении взяток.

В июле администрация Шаолиня обвинила Ши Юнсиня в крупных хищениях средств, а также нарушении буддийских заповедей. Утверждалось, что бывший настоятель состоял в «неподобающих отношениях» с женщинами и имел внебрачных детей.

Буддийская ассоциация Китая лишила Ши Юнсиня духовного сана. Новым настоятелем монастыря избрали Ши Иньлэ, который до этого был настоятелем в Храме Белой Лошади в Лояне. В августе газета South China Morning Post сообщила, что из-за проводимых новым руководителем реформ уже в первую неделю монастырь покинули более 30 послушников. Однако представители Шаолиня опровергали эту информацию.