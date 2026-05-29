Завершается расследование дела о взятке бывшего зампреда суда в Курске

Курский областной суд оставил в силе решение о заключении под домашний арест бывшего заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой, которая обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ее защита просила смягчить меру пресечения, так как следствие подходит к концу.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомился «Ъ», защита в жалобе на арест указала, что прошли допросы всех участников дела и очные ставки. Поэтому, по мнению адвокатов госпожи Петровой, она не может повлиять на сбор доказательств. В ближайшее время участники могут получить уведомление об окончании следственных действий.

Также защита просила смягчить меру пресечения из-за того, что под домашним арестом Ольга Петрова не может ухаживать за матерью-инвалидом, которая не выходит из дома. Кроме того, запрет на пользование интернетом не позволяет госпоже Петровой приобретать лекарства и продукты для себя.

Рассмотрев доводы стороны, Курский областной суд оставил арест в силе. Мера пресечения будет действовать до 28 июня.

Уголовное дело было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). По версии следствия, 24 апреля прошлого года госпожа Петрова, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 млн руб. Деньги якобы предназначались за назначение мягкого приговора. Судья вину не признает. Она пытается отменить разрешение на свое дело в Верховном суде.