Дело судьи закругляется

Следственный комитет завершает расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой, которая обвиняется в получении через посредников взятки в особо крупном размере. Допросы и очные ставки между всеми участниками дела прошли, и защита ожидает, что в ближайшее время получит уведомление об окончании следственных действий. Суд при этом оставил госпожу Петрову под домашним арестом, несмотря на ее готовность являться к следователю по первому звонку.

Курский областной суд отклонил апелляционные жалобы представителей бывшего зампреда Ленинского райсуда Ольги Петровой на ее домашний арест. Адвокаты просили освободить доверительницу из-за завершения сбора доказательств. По их словам, расследование уголовного дела фактически завершено и в ближайшее время его участники получат уведомление об окончании следственных действий.

Ольга Петрова служит судьей с 2005 года. Шесть последних лет она работала зампредом Ленинского райсуда Курска. В середине апреля этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей возбудил в отношении судьи уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, весной 2025 года Ольга Петрова, занимавшая тогда должность заместителя председателя Ленинского райсуда, могла получить 3 млн руб. за мягкий приговор обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой. Посредником в передаче денег якобы выступала ее знакомая Ольга Минакова, работавшая на тот момент на посту замруководителя Фонда капитального ремонта Курской области.

Госпожу Минакову задержали 24 апреля прошлого года. По данным “Ъ”, в тот же день чиновница под контролем оперативников принесла судье 50 тыс. руб. и муляж денег 2,95 млн руб.

Согласно материалам дела, Ольга Петрова якобы потребовала положить наличные в салон автомобиля своего знакомого, который подъехал к зданию суда. При попытке скрыться с деньгами он был задержан сотрудниками УФСБ. Ольгу Минакову заключили под стражу, однако спустя некоторое время она была освобождена под запрет определенных действий.

По ходатайству следствия 29 апреля текущего года Промышленный райсуд Курска отправил Ольгу Петрову под домашний арест на два месяца. Обвинение настаивало, что оставлять ее на свободе нельзя, так как благодаря знакомствам среди судей и работников правоохранительных органов бывший зампред может противодействовать органам следствия. Защита, напротив, указала, что за год расследования дела она являлась для допросов по звонкам следователя, никак не препятствовала его работе и не собирается этого делать.

Адвокаты считают, что домашний арест ставит под угрозу жизнь и здоровье самой обвиняемой и ее матери-инвалида.

Госпожа Петрова, согласно апелляционным жалобам адвокатов, нуждается в постоянном медицинском наблюдении и живет в квартире одна, что вместе с запретом на пользование интернетом лишает ее возможности приобретать продукты, лекарства и платить за квартиру. Кроме нее некому ухаживать за ее матерью, которая по состоянию здоровья не может выходить из дома. Также защитники просили принять суд во внимание безупречную репутацию госпожи Петровой, положительные характеристики по работе и множество наград.

Оставляя судью под домашним арестом, Курский облсуд установил, что все приведенные защитой аргументы не могут стать основанием для отмены или смягчения меры пресечения. Под арестом ей придется пробыть как минимум до 28 июня.

Сергей Толмачев, Воронеж