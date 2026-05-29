В ярославских автобусах начнут измерять температуру воздуха

В Ярославской области перевозчиков обязали до 12 июня установить в автобусах датчики температуры, которые позволят контролировать климат в салонах. Об этом сообщил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Решение принято по итогам рассмотрения обращений пассажиров. По словам губернатора, на прошедшей неделе от них поступило более 80 жалоб на неработающие кондиционеры на ряде маршрутов.

«Люди не должны ехать в душном салоне, особенно в жаркую погоду. Это вопрос качества услуг и уважения к пассажирам»,— написал Михаил Евраев.

Он добавил, что сотрудники учреждения «Организатор перевозок» усилят контроль, а при температуре воздуха на улице выше плюс 25 градусов транспорт ждет дополнительный контроль перед выходом на линию.

Алла Чижова