Теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертый круг Roland Garros

Россиянка Мирра Андреева, занимающая восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пробилась в четвертый круг Roland Garros. В третьем раунде она одолела 28-ю ракетку мира чешку Марию Боузкову.

Фото: Christophe Ena, AP

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Мирра Андреева одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Соперница российской теннисистки по четвертому кругу определится в матче между чешкой Каролиной Муховой и швейцаркой Джил Тайхман.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.

Таисия Орлова