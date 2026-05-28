Сюрприз в пользу Мирры Андреевой

Главной неожиданностью четвертого дня Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в Париже, стала неудача Елены Рыбакиной — действующей победительницы Australian Open и второй ракетки мира. Теннисистка из Казахстана на тай-брейке третьей партии проиграла украинке Юлии Стародубцевой. Эта неудача может облегчить дорогу в полуфинал россиянке Мирре Андреевой, которая в свою очередь, в трех сетах справилась с испанкой Мариной Бассольс Риберой. У мужчин в 1/16 финала вышли Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые в четырех сетах разобрались с двумя аргентинцами — соответственно, Камило Уго Карабельи и Марко Трунгеллити.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Второй матч с участием Мирры Андреевой на этом Roland Garros получился заметно длиннее и тяжелее первого. 175-я ракетка мира Марина Бассольс Рибера, пробивавшая в основную сетку через квалификацию, довольно долго действовала на нервы и россиянке, и своей соотечественнице Кончите Мартинес, вот уже третий год подряд возглавляющей андреевский тренерский штаб. Но до вечерней сенсации на корте Simonne Mathieu дело не дошло.

Проиграв первый сет, Андреева нащупала свою игру и через некоторое время устремилась к победе со счетом 3:6, 6:1, 6:1 за 1 час 51 минуту.

Следующей ее соперницей, как и предполагалось, будет чешка Мария Боузкова. Она вроде бы стоит в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) довольно высоко, на 28-м месте, но успев сыграть с Андреевой четыре раза, в том числе дважды в этом году, не взяла у нее ни одной партии.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Россиянка праздновала свой успех примерно в 21:45 по Парижу, когда главная неожиданность дня уже состоялась. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, которая в январе победила на Australian Open, но крайне неровно провела грунтовый сезон, уступила поймавшей кураж украинке Юлии Стародубцевой. Проиграв — 6:3, 1:6, 6:7 (4:10) за 2 часа 28 минут, она не только лишилась шансов завоевать в этом сезоне Большой шлем, но и облегчила гипотетическую задачу Андреевой, с которой должна была встретиться в четвертьфинале. Теперь в своей четверти сетки именно прошлогодняя четвертьфиналистка, занимающая восьмое место в рейтинге, считается номинальным фаворитом. Правда, кроме Боузковой не стоит сбрасывать со счетов еще более опасную представительницу Чехии Каролину Мухову, которая пока продвигается по сетке очень легко и теоретически выходит на Андрееву в 1/8 финала.

Пока свои шансы на успешное выступление в Париже Андреева никак не комментирует.

«Боузкова — очень тягучая соперника, которая борется до последнего мяча. Чтобы переиграть ее требуется самой проявлять агрессивность и завершать розыгрыши самостоятельно, не ожидая чужих ошибок»,— сказала она на пресс-конференции корреспонденту «Ъ».

На мужском турнире третьего круга достигли оба россиянина, ранее миновавшие стартовый раунд. Карен Хачанов в яркой борьбе справился с самобытным аргентинцем Марко Трунгеллити, который лишь недавно, в возрасте 36 лет впервые пробился в топ-100 мирового рейтинга и сейчас стоит там 81-м — 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4) за 3 часа 45 минут. Далее Хачанова ждет голландец Йеспер Де Йонг, несколько дней назад попавший в основную сетку в статусе lucky loser после снятия с турнира первой ракетки Франции Артюра Фиса. Что касается Андрея Рублева, то его встреча с другим представителем Аргентины Камило Уго Карабельи тоже растянулась на три с лишним часа, была не менее нервной и завершилась с результатом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5). Очередной оппонент 13-й ракетки мира — португалец Нуну Боржеш, который в четырех предыдущих матчах против Рублева взял лишь один сет.

Евгений Федяков