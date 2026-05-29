С подрядчика ремонта казармы новосибирского военучилища взыскали 103 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального военного округа о взыскании с ООО «Регион» (Хабаровск) около 103 млн руб. за невыполненный ремонт казармы Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

Согласно постановлению суда, компанию обязали выплатить Минобороны РФ неотработанный аванс по контракту в размере 88 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 15 млн руб. Кроме того, с организации взыскали госпошлину в размере 990 тыс. руб., указывается в картотеке дел.

Истец в своем заявлении указал, что компания в апреле 2024 года заключила контракт на ремонт казармы №3 за 147,5 млн руб. Завершить работы подрядчику предстояло до конца декабря 2025 года. Организация получила аванс, однако в марте того же года контракт с ней был расторгнут, поскольку здание находилось в аварийном состоянии.

При этом фирма фактически проведенные работы не сдала. НВВКУ признал выполненным только демонтаж штукатурки, оцененный в 428,3 тыс. руб. Компания обязалась вернуть неотработанный аванс, однако этого не сделала.

Решение суда о взыскании средств еще не вступило в силу. «В настоящее время на объекте проводится капремонт, в связи с чем выполнявшиеся ответчиком работы, результат которых в установленном порядке к приемке не предъявлялся и не может быть подтвержден заказчиком, не имеют потребительской ценности для заказчика»,— говорится в определении суда.

Александра Стрелкова