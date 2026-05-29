В Тутаеве решили продать муниципальную гостиницу

Администрация Тутаева выставила на продажу гостиницу «Волжские просторы» на улице Ярославской. Соответствующая процедура объявлена на портале «ГИС Торги».

Фото: Федеральная служба по аккредитации Фото: ГИС Торги

По начальной цене 23,3 млн руб. продается нежилое здание станции юных туристов общей площадью 701 кв. м и земельный участок 2,3 тыс. кв. м. Отмечается, что все центральные коммуникации подведены, есть своя парковка, мангальная зона и зона отдыха.

Также в документации указывается, что бизнес действующий: есть наработанный турпоток и положительные отзывы. В реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии владельцем гостиницы является МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», у которого здание находилось в оперативном управлении.

Само учреждение было ликвидировано в январе 2026 года и присоединено к МБУК Тутаевского МО «Центр Культуры. Муниципальная Библиотека». Имущество было включено в план приватизации в текущем году. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в администрации округа, гостиница признана убыточной. Торги проведут 2 июля.

Алла Чижова