В Тутаеве решили продать муниципальную гостиницу
Администрация Тутаева выставила на продажу гостиницу «Волжские просторы» на улице Ярославской. Соответствующая процедура объявлена на портале «ГИС Торги».
По начальной цене 23,3 млн руб. продается нежилое здание станции юных туристов общей площадью 701 кв. м и земельный участок 2,3 тыс. кв. м. Отмечается, что все центральные коммуникации подведены, есть своя парковка, мангальная зона и зона отдыха.
Также в документации указывается, что бизнес действующий: есть наработанный турпоток и положительные отзывы. В реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии владельцем гостиницы является МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», у которого здание находилось в оперативном управлении.
Само учреждение было ликвидировано в январе 2026 года и присоединено к МБУК Тутаевского МО «Центр Культуры. Муниципальная Библиотека». Имущество было включено в план приватизации в текущем году. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в администрации округа, гостиница признана убыточной. Торги проведут 2 июля.